Своїх власників не розкрили 20% небанківського ринку – НБУ

До 17 червня 2021 року учасники небанківського фінринку мали подати до Національного банку документи про структури власності, це зробили 80% ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найбільша частка компаній, які подали документи про структури власності, серед страховиків – понад 87%, найнижча – серед ломбардів (65%).

Загалом документи подали лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку. Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та не подали відповідні документи.

208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.

Зазначається, що регулятор незабаром опублікує повний перелік гравців, які не подали документи про структуру власності.

Нагадуємо:

За два тижні до кінця терміну лише 7% учасників небанківського фінринку розкрили свої структури власності до Нацбанку.

Небанківські фінустанови до 17 червня повинні розкрити свої структури власності та опублікувати їх на своїх сайтах, відповідні вимоги затвердив Національний банк.

Норми стосуються усіх небанківських фінустанов окрім кредитних спілок, а також лізингодавців та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги.

Економічна правда