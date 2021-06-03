Лише 7% небанківського сектору розкрили власників, мають ще два тижні

Лише 7% учасників небанківського фінринку розкрили свої структури власності до Нацбанку, компанії мають час до 14 червня на подання документації.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За півтора місяця з дати набрання чинності відповідним положенням лише 7% учасників небанківського ринку подали до регулятора документи щодо своїх власників. А саме, норми виконали 15 страховиків та 89 фінансових компаній.

Дані компаній, що першими подали документи до НБУ, вже доступні на сайті регулятора. Згодом інформація про структури власності оновлюватиметься.

"Ставши новим регулятором, Національний банк почав працювати над фундаментом для формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку небанківських фінансових послуг в Україні.

Однією із ключових засад цього є забезпечення прозорості небанківського ринку, розкриття структур власності його учасників", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадуємо:

Небанківські фінустанови до 17 червня повинні розкрити свої структури власності та опублікувати їх на своїх сайтах, відповідні вимоги затвердив Національний банк.

Норми стосуються усіх небанківських фінустанов окрім кредитних спілок, а також лізингодавців та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги.

Економічна правда