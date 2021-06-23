Марченко: Президент і прем'єр мені довіряють, питання про звільнення зараз не стоїть

Сергій Марченко Фото: Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що президент і прем'єр йому довіряють і зараз питання про звільнення не стоїть.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"Президент і премʼєр-міністр мені довіряють. Як тільки вони скажуть, що є більш гідний кандидат, або про розчарування в моїй роботі - без питань, напишу заяву в той же момент. Я хочу бути міністром, але іноді хотіти і бути - різні речі. Я пройшов складний період, але зараз питання про звільнення не стоїть", - заявив міністр, коментуючи чутки, що у травні його могли відправити у відставку.

"Ми не даємо підстав сумніватися у своїй професійній спроможності.

У січні-травні ми перевиконали збори до бюджету на 18,3 млрд грн, зібравши 421 млрд грн, зробили індексацію пенсій на три місяці раніше завдяки перевиконанню зборів ЄСВ, знайшли можливість виплачувати 8000 грн підприємцям під час карантину попри відсутність програми МВФ", - додав він.

Водночас на питання, які реформи він хоче провести до кінця року, Марченко відповів:

"Прийняти бюджет на 2022 рік. Якщо бюджет буде включати пенсійну реформу, яка відповідатиме інтересам суспільства, буду щасливий. Однак не вірю, що можемо її запустити з наступного року. Основи для запуску пенсійної реформи у 2023 році повинні бути створені у 2021-му".

Нагадаємо:

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів, проте згодом відкликали його.