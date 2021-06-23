Facebook запустив власного конкурента Clubhouse

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Facebook запустив сервіс аудіокімнат для спілкування Live Audio Rooms, що стане конкурентом додатку Clubhouse – наразі ним можна скористатися лише у США.

Про це повідомляє The Verge.

Спершу можливість створювати кімнати з’явилась у публічних осіб pа допомогою додатку Facebook для iOS. Водночас, приєднатися до розмови можливо як з iOS, так і з Android.

Максимальна кількість осіб у кімнаті не встановлена, на відміну від Clubhouse, проте одночасно розмовляти можуть до 50 людей.

Також з додаткових можливостей Facebook додав транскрибування відео – ця опція є в аудиокімнатах від Twitter, проте не у Clubhouse. Крім того додаток сповіщатиме користувача, коли хтось із їхніх друзів приєднується до кімнати.

Кімнати будуть як публічні, коли будь-хто може приєднатися, так і приватні, доступні лише для членів групи.

Крім аудіокімнат Facebook планує запуск подкастів, які користувачі зможуть слухати через вбудований мініплеєр. Автоматичне транскрибування також додадуть до подкастів, але дещо згодом, наприкінці літа.

Facebook – не перша компанія, що на хвилі популярності Clubhouse почала розробляти власні аудіокімнати. Так, напередодні свій аналог Greenroom випустив Spotify, понад як пів року тому Twitter запустив Spaces. Свої додатки представили і Reddit з Discord.

Нагадуємо:

Компанія Facebook анонсувала, що найближчими місяцями планує запустити сервіс Live Audio Rooms - аналог соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.

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Економічна правда