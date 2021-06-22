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Календар перерахунку пенсій: наскільки зростуть виплати до кінця року

Вівторок, 22 червня 2021, 15:55
 

Пенсійний фонд України нагадав календар перерахунків пенсій у 2021 році - зокрема, 1 липня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. 

Про це повідомляється на сайті фонду.

Крім цього, з 1 липня 2021 року зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

 

Також передбачається, що з 1 липня 2021 року одержувачам пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно з законом № 1058, які не перераховувалися у 2021 році у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати, не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється доплата 100 грн.

Крім цього, відповідно до календаря, з 1 жовтня 2021 року встановлюються виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 2500 грн.

А з 1 грудня 2021 року у зв’язку з черговим зростанням прожиткового мінімуму, зросте мінімальна пенсія за віком і доплата за понаднормовий стаж. Зростуть і розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

Також 1 грудня 2021 року зросте мінімальна заробітна плата з 6 тис грн до 6,5 тис грн - у зв’язку з цим зросте і розмір мінімальної пенсії 65-річним особам.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з 1 червня близько 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій, у середньому зростання буде на 170-180 грн.

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Економічна правда

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пенсії Пенсійний фонд

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