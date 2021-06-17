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"Укроборонпром" очікує, що РНБО цього тижня схвалить стратегію розвитку ОПК

Четвер, 17 червня 2021, 15:00
 

Держконцерн "Укроборонпром" очікує, що цього тижня РНБО схвалить Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв під час Форуму інноваційних виробництв в Білій Церкві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чому це важливо для нас? Тому, що ОПК може і повинен стати драйвером розвитку всієї промисловості, інноваційного розвитку ... Особливо актуальним це стає під час війни за незалежність, яку ми ведемо більше семи років на сході України проти РФ, і нам необхідно інвестувати в сучасні оборонні технології ", - сказав Гусєв.

Нагадаємо:

На засіданні Кабміну 14 квітня була схвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу – вона визначає реформи та пріоритети держполітики в оборонній промисловості.

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Укроборонпром РНБО

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