Уряд схвалив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу 

На засіданні Кабміну 14 квітня була схвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу – вона визначає реформи та пріоритети держполітики в оборонній промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрома, документи до засідання КМУ.

"Проєктом акта передбачено пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи вітчизняної оборонної промисловості та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів", – написав очільник відомства та віцепрем’єр Олег Уруський.

Він додав, що стратегію розглянуть на засіданні РНБОУ "у найближчій перспективі".

Стратегія розвитку ОПК розроблена на виконання Закону України "Про національну безпеку України" та рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України".

У пояснювальній записці до проєкту указу президента зазначається, що текст погоджено з зауваженнями низки відомств, зокрема Мінфіну, та держконцерну "Укроборонпром". Водночас, Мінстратегпром та держконцерн мають суттєві розбіжності щодо змісту проєкту додатку стратегії. Він стосується реформування системи управління об’єктами держвласності в ОПК. Додаток вирішили вилучити та розглянути згодом як окремий документ.

Економічна правда