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Нацбанк вперше з квітня продав валюту на міжбанку 

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:49
 

Нацбанк з 14 по 18 червня на міжбанківському валютному ринку купив 113,8 млн дол та продав 20 млн дол.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

74 млн дол НБУ купив у рамках інтервенцій за єдиним курсом, ще 39,8 млн дол - з вибором кращої ціни купівлі-продажу. Весь обсяг продажу у 20 млн дол здійснювався за єдиним курсом.

Загалом з початку року НБУ купив в резерви 819,3 млн дол, продав 90 млн дол.

Нагадуємо:

Нацбанк минулого тижня (31 травня - 4 червня) уперше з березня відновив купівлю валюти на міжбанку - регулятор купив 40 млн доларів.

НБУ не планує валютні інтервенції наперед, ключовим фактором присутності або неприсутності на валютному ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу у будь-який бік протягом дня.

Економічна правда

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