"Дія City": Раді рекомендували ухвалити закон

Профільний комітет Верховної Ради на засіданні 18 червня рекомендував парламенту ухвалити рамковий законопроєкт щодо спеціального податкового режиму "Дія City" у цілому.

Про це повідомляє сайт Ради.

Метою законопроекту №4303 є створення умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури.

Він пропонує запровадити спецрежим оподаткування резидентів "Дія City" відповідно до податкового законодавства, зокрема винагороди, яку резиденти сплачують особам, чию працю використовують.

Також у спецрежимі є можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами та їхніми працівниками.

Пропонується особлива форма найму резидентами фізосіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин. Водночас, такий контракт не виключає найм резидентами "Дія City" ФОПів та працівників за трудовим договором тощо.

Законодавча база проєкту "Дія.City" складається з трьох частин. Перший законопроєкт – рамковий – описує основні принципи роботи спеціального правового режиму "Дія.City" (№4303). Другий – податковий – описує, які будуть податки в працівників ІТ-індустрії та ІТ-компаній. Третій – про захист – законопроєкт, який мінімізує неправомірне втручання правоохороних органів у діяльність резидентів "Дія.City".

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Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив направити на розгляд парламенту проєкт ЗУ №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" (про Дія City) у новій редакції.

Основний законопроєкт про Дія City №4303 прийняли у першому читанні 15 квітня.

Спеціальний правовий режим "Дія City" допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярда доларів до 2025 року, а кількість працівників – з 200 тисяч до 450 тисяч, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Економічна правда