МЗС шукає альтернативні ринки для бізнесу, що постраждав через білоруські санкції

Міністерство закордонних справ шукає для бізнесу, що постраждав від білоруських санкцій, альтернативні ринки продажу товарів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС з посиланням на слова заступника міністра Дмитра Сеніка.

Він запросив представників бізнесу звертатися до Ради експортерів та інвесторів при МЗС, що займається підтримкою виходу вітчизняних товарів та послуг на іноземні ринки, залученням інвестицій та розвитком в'їзного туризму.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ. Спільно з Міністерством економіки України ми вже докладаємо зусиль, аби знайти нашим компаніям альтернативні ринки продажу їх товарів", – розповів він.

Нагадуємо:

Україна спробує врегулювати питання щодо торговельних обмежень з боку Білорусі без ескалації обмежень, проте за відсутності іншого виходу готова адекватно реагувати на білоруські заходи.

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, у тому числі сільгосптехники та продуктів.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.

Економічна правда