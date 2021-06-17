Новини 17 червня: Нацбанк встановив облікову ставку, Шмигаль оскаржує припис щодо "Нафтогазу"

Про "Нафтогаз". Прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку - відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Про "справу Приватбанка". В епізоді про розтрату 137 млн грн у Приватбанку Вищий антикорупційний суд призначив ексочільниці департаменту фінансового менеджменту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно, що є підставою для оголошення у міжнародний розшук.

Про інфляцію. У травні інфляція зросла до 9,5% у річному вимірі та перевищила прогноз НБУ, у регуляторі очікують, що інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року і повернеться до цілі 5% у першому півріччі наступного.

Про столичні обшуки. Столична прокуратура спільно з фіскальною службою проводить обшуки в офісі КК "Київавтодор" щодо несплати податків на суму 30 мільйонів гривень.

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