Долар знову коштує більше 27 гривень
Середа, 16 червня 2021, 18:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 27,03 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,77 грн (на 16 червня – 32,62 гривні).
Нагадуємо:
16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,03 гривні.
16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
Економічна правда
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