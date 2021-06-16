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Долар знову коштує більше 27 гривень

Середа, 16 червня 2021, 18:45
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 27,03 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,77 грн (на 16 червня – 32,62 гривні).

Нагадуємо:

16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,03 гривні.

16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Економічна правда

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