Зеленський підтримує проведення IPO "Енергоатомом" та "Нафтогазом"

Президент Володимир Зеленський вважає правильним рішенням проведення IPO (первинної публічної пропозиції) такими держкомпаніями як "Нафтогаз" та "Енергоатом".

Про це він розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Нафтогаз" вже дуже давно хоче і мріє вийти на ІРО, і це правильна річ. Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом": вони почистять цю ситуацію і можуть вийти, це дорогі компанії", – розповів він.

Про вихід "Нафтогазу" на біржу говорили й раніше. Зокрема, напередодні очільник компанії Юрій Вітренко заявив, що проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" як материнської компанії всієї групи "Нафтогазу" має низку недоліків і варто розглянути альтернативи.

За його словами, можливо, IPO окремо "Укргазвидобування" буде кращим варіантом, більш зрозумілим для інвестора, тоді як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом.

Проте у червні 2020 року ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що група може до 2023 року вийти на IPO, а розміщення відбудеться або на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка.

Економічна правда