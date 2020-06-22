"Нафтогаз" може вийти на IPO до 2023 року — Коболєв

НАК "Нафтогаз України" може до 2023 року вийти на IPO (публічний продаж акцій акціонерного товариства), розміщення відбудеться або на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка.

Про це в інтерв'ю liga.net розповів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Мені потрібно підготувати компанію до IPO до завершення свого контракту. Думаю, що це реально зробити через три роки, якщо між Нафтогазом і Кабміном буде грамотне співробітництво. Виставляти будемо всю групу - або на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка", - пояснив Коболєв.

За його словами, "Нафтогаз" може стати найдорожчою державною компанією в Україні, але цифру назвати не зміг.

Водночас керівник "Нафтогазу" прокоментував чутки про те, що "Укргазвидобуванням" нібито цікавився американський фінансист Джордж Сорос.

Коболєв заявив, що навряд чи Сорос захоче вкладати свої гроші в українську енергетику.

"З Соросом ми бачилися як в США, так і в Україні. В Україні в останній раз він приїжджав в 2016 році. Але ми ніколи не обговорювали вкладення грошей в нашу галузь. Навряд чи людина, яка пожертвувала десятки мільярдів, захоче вкладати свої гроші в українську енергетику", - вважає Коболєв.

Нагадаємо:

У лютому голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв провів консультації з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи "Нафтогаз" на IPO та отримав позитивний відгук.