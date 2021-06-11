"Не найкраща ідея": Вітренко сумнівається в необхідності IPO всієї групи "Нафтогаз"

Проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" як материнської компанії всієї групи "Нафтогазу" має низку недоліків і варто розглянути альтернативи.

Про це заявив голова правління НАК Юрій Вітренко в організованому U.S. - Ukraine Business Council в четвер вебінарі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не впевнений, що IPO конгломерату (а НАК - це конгломерат) - найкраща ідея", - сказав Вітренко.

За його словами, можливо, IPO окремо "Укргазвидобування" буде кращим варіантом, більш зрозумілим для інвестора, тоді як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом.

Вітренко додав, що існують можливі варіанти окремих вертикально-інтегрованих нафтової і газової компанії, компанії в теплопостачанні, і тема таких "плаваючих" конгломератів дискутується на рівні наглядової ради.

За його словами, крім IPO варто розглядати і опцію залучення стратегічного інвестора, і в цілому варто відштовхуватися від активу в питанні способу і часу можливого продажу.

Вітренко додав, що різні активи компанії можуть мати різну швидкість підготовки до залучення інвестора.

Він також резюмував, що, у будь-якому випадку, прийняття рішення про готовність до IPO всієї компанії - це рішення виключно уряду.

Нагадаємо:

У червні 2020 року екс-голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що група може до 2023 року вийти на IPO (публічний продаж акцій акціонерного товариства), розміщення відбудеться або на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка.