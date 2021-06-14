"Укравтодор" по виплатам підрядникам відстає на мільярд від першого сезону "Великого будівництва"

Регіональні служби "Укравтодору" у травні заплатили своїм підрядникам 5,11 млрд грн - це на 1,41 млрд грн менше від виплат у травні минулого року.

Про це свідчать дані держпорталу "Spending.gov.ua" про казначейські проводки, повідомляють "Наші гроші".

Зазначається, що компанія "Автомагістраль-Південь" у травні отримала 20% усіх коштів - 1,07 млрд грн з 5 мільярдів.

"Онур конструкціон" та "Onur" у травні отримали 715 млн грн, "Ростдорстрой" - 387 млн грн, "Автострада" - 322 млн грн. Таким чином засновники Національної асоціації дорожників України отримали 2,49 млрд грн, тобто майже половину усіх місячних виплат Укравтодору", - йдеться у повідомленні.

"У десятку отримувачів коштів вперше ввійшла фірма "Будінвест інжиніринг", яка за місяць отримала 171 млн грн.

Ця компанія різко почала отримувати підряди на Дніпропетровщині після призначення місцевим губернатором Валентина Резніченка пів року тому. Колишній радник Резніченка Юрій Голик є координатором програми "Велике будівництво", - додають "Наші гроші".

Повідомляється, що проплати цього року йдуть з незначним відставанням від першого сезону "Великого будівництва" у 2020 році. Тоді станом на кінець травня регіональні служби "Укравтодору" виплатили 14,46 млрд грн, у цей же період 2021 року виплачено 13,57 млрд грн.

Читайте також: Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"

Нагадаємо:

За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року.

Наприкінці 2020 року Офіс генпрокурора розпочав перевірку дотримання законодавства під час будівництва об’єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".