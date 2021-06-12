Шмигаль: Повністю завершено виплати "карантинних" 8 тисяч

Цього тижня (7-11 червня) повністю завершено виплати "карантинних" 8 тисяч гривень.

Про це повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це вже вдруге за останні пів року Уряд запустив програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. "Лише за цими програмами прямих виплат загальна сума склала фактично 6,5 млрд грн", - написав Шмигаль.

Нагадуємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень.

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.