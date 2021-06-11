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Huawei планує випустити технологію безпілотного авто у 2025 році

П'ятниця, 11 червня 2021, 20:54
 

Китайський техгігант Huawei планує розробити безпілотні технології для авто до 2025 року, компанія, зокрема, намагається диверсифікувати продукцію після санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії зазначили, що поставили за мету до 2025 року завершити розробку технології для повністю автоматизованого перевезення пасажирів без залучення водія.

Huawei почав роботи у напрямкові безпілотних електромобілів з метою диверсифікації своїх продуктів. У 2020 році США запровадили на компанію санкції через її "загрозу національній безпеці". Відтак, американцям заборонили у неї інвестувати та позбавили Huawei доступу до американських технологій.

Компанія раніше заявляла, що планує інвестувати у дослідження безпілотних та електроавтівок мільярд доларів для конкуренції з Tesla та Xiaomi.

Нагадуємо:

Китайський техногігант Huawei планує випускати електромобілі під своїм брендом та може показати деякі проєкти вже цього року.

Економічна правда

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