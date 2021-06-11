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Офіційний курс: гривня різко зміцніла до євро

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:24
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 11 червня – 33,99 гривні).

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.

Економічна правда

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