Штати обіцяють переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку–2"

Сполучені Штати обіцяють і надалі переслідувати фізичних та юридичних осіб, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2".

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти організацій та фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції і це демонструватиме, що ми й далі займаємо позицію проти цього трубопроводу".

Деталі: Речник додав, що США будуть використовувати не лише санкції, а й дипломатичні інструменти. За його словами, позиція Вашингтона щодо газопроводу залишається чіткою. Вона полягає у тому, що США проти трубопроводу, оскільки це геополітичний проєкт Росії, який загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку інших країн-партнерів, зокрема і України.

Що передувало: Компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік – 2", впродовж декількох місяців нею можуть пустити газ.

Передісторія:

Прем'єр Денис Шмигаль назвав газопровід "Північний потік -2" зброєю Кремля, за його словами, Україна наполягатиме на зупинці будівництва газопроводу.

Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

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Українська правда