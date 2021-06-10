Шмигаль про "Північний потік-2": Економічна зброя Кремля

Прем'єр Денис Шмигаль назвав газопровід "Північний потік -2" зброєю Кремля, за його словами, Україна наполягатиме на зупинці будівництва газопроводу.

Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, газопровід - "економічна зброя Кремля", яка буде використовуватися проти України, Європи і США.

"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо:

Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Читайте також: Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу