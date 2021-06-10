Шмигаль про "Північний потік-2": Економічна зброя Кремля
Прем'єр Денис Шмигаль назвав газопровід "Північний потік -2" зброєю Кремля, за його словами, Україна наполягатиме на зупинці будівництва газопроводу.
Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".
За його словами, газопровід - "економічна зброя Кремля", яка буде використовуватися проти України, Європи і США.
"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", - резюмував прем'єр.
Нагадаємо:
Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво газопроводу "Північний потік - 2".
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