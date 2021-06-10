Труби першої нитки "Північного потоку – 2" укладено
Компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік – 2", впродовж декількох місяців нею можуть пустити газ.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Морська ділянка першої нитки Північного потоку 2 механічно добудована. Прокладка була завершена 4 червня 2021 р., сьогодні здійснено об’єднання укладених з боку Росії і Німеччини морських секцій газопроводу", – заявили у компанії.
З 11 червня відбуватимуться пусконалагоджувальні роботи для підготовки до закачки газу, на це витратять декілька місяців. Також триває робота на другій нитці газопроводу.
Нагадуємо:
Прем'єр Денис Шмигаль назвав газопровід "Північний потік -2" зброєю Кремля, за його словами, Україна наполягатиме на зупинці будівництва газопроводу.
Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
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