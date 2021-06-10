Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України – на 65,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, в тому числі в межах України – на 21%, за межі України – на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру – на 61,6%, в тому числі всередині України – на 68%.

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Нагадуємо:

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Економічна правда