Всі розділи
Укр / Рус

Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік

Четвер, 10 червня 2021, 20:15
 

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України – на 65,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, в тому числі в межах України – на 21%, за межі України – на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру – на 61,6%, в тому числі всередині України – на 68%.

Читайте також: Інфляція виходить з-під контролю: чому зростають ціни та коли це закінчиться

Нагадуємо:

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ціни продовольство продукти Держстат

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціни на руду б’ють рекорди: чи надовго і що виграє Україна? 27 травня 2021, 13:12
Ціни на газ в Європі зросли на тлі відмови "Газпрому" збільшити транзит через Україну 26 травня 2021, 10:20
В Мінекономіки кажуть, що не обмежували ціни на преміальне пальне 17 травня 2021, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!