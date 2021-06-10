"Енергоатом" уклав з Westinghouse контракт щодо палива на Рівненській АЕС

10 червня "Енергоатом" та Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 Рівненської атомної електростанції – це ще один крок до відмови від російського палива.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Очільник національної компанії Петро Котін підкреслив, що ця угода є важливим кроком на шляху диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські атомні станції.

"Уклавши цей контракт, Енергоатом продовжив диверсифікацію та зробив ще один крок для зміцнення безпеки і незалежності енергетичної галузі України", – додав він.

Котін нагадав, що контракт на постачання палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС розроблявся з урахуванням досвіду співпраці з Westinghouse з диверсифікації поставок для реакторів ВВЕР-1000 та був підписаний 30 вересня 2020 року.

Наступним етапом до впровадження палива для реакторів ВВЕР-440 на українських АЕС є його ліцензування відповідно до вимог законодавства та нормативних документів України.

Планується, що першу дослідну партію паливних збірок (не більше 12 штук) виробництва компанії Westinghouse завантажать в активну зону енергоблока №2 Рівненської АЕС у 2024 році. Загальний обсяг постачання за контрактом передбачає не менше 1056 паливних збірок.

Нагадуємо:

Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" 30 вересня 2020 ркоу підписали контракт щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.

До кінця 2021 року енергоблоки на Рівненській АЕС почнуть працювати на паливі американської компанії Westinghouse, таким чином з 15 енергоблоків "Енергоатома" 8 працюватимуть на американському паливі.

Економічна правда





