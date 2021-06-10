У НБУ пояснили, чому інфляція підстрибнула до 9,5%

У травні 2021 року інфляція пришвидшилася до 9,5% у річному вимірі, найбільше подорожчали паливо, адміністративно регульовані послуги та оброблені продовольчі товари.

Про це йдеться у коментарі Нацбанку.

Так, до 11,2% у річному вимірі пришвидшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари, особливо на соняшникову олію та продукти її переробки. Також збільшення витрат на сировину та енергію спричинило підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти.

Підвищення вартості послуг прискорилося до 8% р/р. Найшвидше – послуги закладів громадського харчування, культури та відпочинку, оренди, утримання та ремонту житла. Зростали послуги таксі через підвищення ціни на паливо.

Унаслідок сталого споживчого попиту прискорилося зростання цін на непродовольчі товари (до 1,4% р/р). Швидше дорожчали фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка, а повільніше – одяг, взуття, товари для особистого догляду, комп'ютерна техніка.

Знижувалися темпи зростання цін на сирі продукти харчування до 7,1% р/р. Стрімкіше дешевшала картопля, а цибуля залишалася вдвічі дешевшою, ніж торік. Повільніше дорожчали яблука та яйця через вичерпання ефекту низької бази порівняння.

Водночас, подорожчання деяких сирих продуктів прискорилося. Так, значно підвищувалися ціни на м’ясо внаслідок збільшення вартості кормів. Скорочення виробництва разом із підвищенням світових цін зумовило подорожчання молока.

Збільшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін (до 17,3% р/р)

Вартість природного газу для населення стрімко збільшилася через підвищення світових цін та низьку базу порівняння. Прискорилося також подорожчання транспортних послуг передусім через збільшення витрат на паливо та оплату праці.

Зростання вартості палива прискорилося (до 37,4% р/р). Це пов’язано з підвищенням світових цін на нафту та зі збереженням високого попиту з боку населення.

Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари.

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Нагадуємо:

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

Економічна правда