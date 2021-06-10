Bitcoin зріс на 20% після легалізації у Сальвадорі

Котирування криптовалюти біткоїн зросли до 38 тисячі доларів 10 червня після новин про її легалізацію як платіжного засобу у Сальвадорі.

Про це йдеться у даних Coindesk.

Станом на 12:55 за Києвом біткоїн перетнув позначку у 38,1 тисяч доларів зі зростанням у 11,9% упродовж доби. Ще 8 червня котирування становили близько 31,4 тисячі доларів, або на 21,3% менше.

Причиною зростання стали новини з Сальвадору, що є першою країною у світі, яка легалізувала біткоїн як платіжний засіб 9 червня.

Нагадуємо:

У травні вартість біткоїна почала стрімко падати та опинилась нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Раніше вартість біткоїна вперше майже за три місяці впала нижче 45 тисяч доларів після того, як засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск не виключив ймовірності того, що компанія може продати або вже продала свої біткоїн-активи.

Економічна правда





