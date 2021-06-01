Новини 1 червня: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети

Про Бюджетну декларацію. Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Про економічну ситуацію. Українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану".

Про пластикові пакети. На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Про гроші на виплати ФОПам. Кабмін виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати по 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від посилення карантину.

Про суму гарантування вкладів. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.

Ексклюзив ЕП:

Голова ДТЕК Максим Тімченко: Ми готові продавати наші електростанції та шахти

Чому енергетична імперія Ахметова продає ТЕС та шахти і скуповує активи у Віктора Пінчука та росіян? Кого ще планує поглинути ДТЕК? (рос)