Новини 1 червня: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети
Про Бюджетну декларацію. Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Про економічну ситуацію. Українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану".
Про пластикові пакети. На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
Про гроші на виплати ФОПам. Кабмін виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати по 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від посилення карантину.
Про суму гарантування вкладів. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.
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