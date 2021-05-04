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У світі стрімко зростають ціни на сировину – Bloomberg

Вівторок, 4 травня 2021, 10:00
 

Ціни на сировину стрімко ростуть з початку року, і ця тенденція, як очікується, продовжиться в міру пожвавлення світової економіки.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на сталь, мідь, кукурудзу, какао-боби почали різко зростати в міру відновлення світової економіки і до цього момент вже досягли максимального рівня за кілька років.

"ФРС і центральні банки продовжують накачувати економіку грошима, не надто турбуючись про інфляцію, а значить тенденція продовжиться – незважаючи на те, що різке зростання цін на сировину в результаті призведе до подорожчання кінцевої продукції", – пише видання.

Головний драйвер, що підтримує зростання цін на сировинні товари, – поступове відновлення світової економіки, цитує Bloomberg аналітика UBS Group. Банк чекає, що зростання продовжиться, і в наступному році вони зростуть у ціні ще 10%.

Ціна на мідь за останній рік зросла на понад 90%. Головна причина – обіцянки країн Заходу стимулювати використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів.

"Стрімко зростають ціни на зерно, що в майбутньому може поставити під удар фермерів. За останній рік вартість кукурудзи подвоїлася, а соєвий шрот подорожчав більш ніж на 40%. На цінах також позначається погана погода, яка підриває урожай в ключових країнах-виробниках, таких як Бразилія і Франція", – вказують журналісти.

Сталь дорожчає головним чином через те, що Китай скорочує виробництво сталі та алюмінію.

На думку видання, від зростання цін на сировину виграють експортери, в основному країни, що розвиваються. Імпортери, навпаки, постраждають.

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