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Розслідування дій експертки у справі "труби Медведчука" завершено – НАБУ

Середа, 5 травня 2021, 15:22
 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування дій експертки, через дії якої, за даними слідства, суд не визнав права держави на частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2017 році.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що матеріали слідства для ознайомлення були відкриті підозрюваній 1 травня 2021 року. Її дії кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, колишня заступниця директора ДП "УкрДІАП" склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Детективи встановили, що експертка свідомо виклала висновки в інтересах "Прикарпатзахідтранс". 

"Таким чином ТОВ "Прикарпатзахідтранс" на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок", яке має важливе народногосподарське та оборонне значення", – додали у НАБУ.

Довідка:

Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

У лютому НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

У лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей. 

Економічна правда

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