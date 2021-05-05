"Енергоатом" також розкритикував новий механізм спецзобов'язань

В "Енергоатомі" заявили, що щорічні втрати компанії від роботи за новою моделлю спецзобов'язань (ПСО) становитимуть мінімум 3 млрд грн.

Про це йдеться у заяві НАЕК.

"Внесені і вже узаконені зміни містять норми, які не тільки не покращують, а навпаки - ще більше дискримінують і обмежують роботу "Енергоатому", відкриваючи шлях корупції, зловживанням і черговим схемам.

Унаслідок таких "новацій" НАЕК буде додатково витрачати (втрачати!) мінімум 3 млрд грн на рік", - заявив "Енергоатом" із закликом до уряду скасувати дію постанови та зберегти попередню модель ПСО до 1 липня цього року.

Компанія пояснює свою позицію тим, що, відповідно до рішення уряду, "Енергоатом" повинен буде компенсувати постачальникам універсальних послуг фінансові витрати у випадку, якщо вони після оплати тарифів на передачу, розподіл і постачання матимуть на розрахунки з генерацією менше, ніж 10 грн/МВт-год.

"Зараз лише у шести з 24 ПУП, з якими НАЕК має укласти договори, за результатами продажу електричної енергії населенню формується позитивний залишок грошових коштів для придбання продукції у компанії. Решта ж постачальників мають негативне сальдо, тому потребуватимуть грошової компенсації з боку "Енергоатома", - підкреслили в НАЕК.

Нагадаємо:

Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год.

Також уряд 28 квітня продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

"Нові правила встановлюють, що державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

В "Укргідроенерго" заявили, що збиток підприємства від продажу електроенергії за новим механізмом покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за попередніми розрахунками, становить 2,3 млрд грн.

Економічна правда