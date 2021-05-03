В "Укргідроенерго" розкритикували новий механізм спецзобов'язань

В "Укргідроенерго" заявили, що збиток підприємства від продажу електроенергії за новим механізмом покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за попередніми розрахунками, становить 2,3 млрд грн.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Відповідно до нового порядку, ПрАТ "Укргідроенерго" зобов'язали здійснювати купівлю електроенергії в торговій зоні "острів Бурштинської ТЕС", та продавати її за ціною близько 10 грн/МВт·год постачальникам універсальних послуг (ПУП) в "острові Бурштинської ТЕС" в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, які споживають електричну енергію на території цієї ж торгової зони.

А також компенсувати всі витрати ПУПів, які не покриваються тарифом на електроенергію для побутових споживачів, у вигляді плати за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", - заявили в компанії.

"Фактично ми отримали нову, так звану, фінансову модель PSO. Коли ми вимушені витрачати отриманий дохід компанії. Продавати дешевше, заради того, щоб купити дорожче у приватного виробника.

Це не має нічого спільного з економікою і така модель не передбачає розвитку. Але це рішення акціонера і компанія вимушена його виконувати", - заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності "Укргідроенерго" Богдан Сухецький.

Він підкреслив, що це 9 ітерація змін PSO майже за півтора року, при цьому не зрозуміло, на який період будуть діяти нововведення.

У заяві компанії також йдеться, що новий Порядок покладання ПСО "створює критичний ризик недостатності обігових коштів товариства".

"Більше 20 млн грн щоденно необхідно буде авансувати на рахунок ескроу для торгівлі на РДН та ВРД в "острові Бурштинської ТЕС", оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, а також додатково поповнювати фінансову гарантію.

В умовах значної заборгованості з боку НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку в розмірі 2,4 млрд грн, ПрАТ "Укргідроенерго" опиниться в ситуації, коли не зможе виконувати свої зобов'язання не тільки щодо сплати обов'язкових платежів за новим механізмом PSO та в ринку електроенергії (купівля електричної енергії, послуги з передачі, диспетчеризації, розподілу тощо), а також зобов’язання перед МФО та перед державою щодо сплати податків, дивідендів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету", - додали у прес-службі.

Також наголошується, що в постанові Кабміну не визначено джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається учасникам ринку, на яких покладаються спецобов'язки.

Нагадаємо:

Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год.

Також уряд 28 квітня продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

"Нові правила встановлюють, що державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда