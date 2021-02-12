Всі розділи
Укр / Рус

Україна хоче запустити власний супутник у співпраці зі SpaceX - Уруський

П'ятниця, 12 лютого 2021, 13:07
 

Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" у грудні цього року.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в етері Першого ділового, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для запуску у грудні супутника дистанційного зондування землі, про який раніше говорив президент, ведуться технічні перемовини зі SpaceX щодо сумісності "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.За словами віцепрем’єра, невдовзі стане зрозуміло, чи можливо це здійснити.

Уруський зазначив, що наразі супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років назад. Тому дійсно це стає визначною подією для нас", - розповів очільник відомства.

Нагадаємо:

Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський дав завдання вивести в космос апарат дистанційного зондування землі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

космічна галузь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перший арабський космічний апарат успішно досяг орбіти Марсу 9 лютого 2021, 20:30
Перша арабська міжпланетна місія досягне орбіти Марса 9 лютого 2021, 09:23
Уруський розповів, коли подадуть кандидатуру на главу Держкосмосу 5 лютого 2021, 19:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!