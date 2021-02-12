Україна хоче запустити власний супутник у співпраці зі SpaceX - Уруський

Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" у грудні цього року.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в етері Першого ділового, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для запуску у грудні супутника дистанційного зондування землі, про який раніше говорив президент, ведуться технічні перемовини зі SpaceX щодо сумісності "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.За словами віцепрем’єра, невдовзі стане зрозуміло, чи можливо це здійснити.

Уруський зазначив, що наразі супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років назад. Тому дійсно це стає визначною подією для нас", - розповів очільник відомства.

Нагадаємо:

Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський дав завдання вивести в космос апарат дистанційного зондування землі.