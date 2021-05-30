Новини вихідних: держбюджет США, низькі запаси газу

Про США. Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

Про газ. Рівень заповнення підземних сховищ газу Європи в процентному обчисленні досяг мінімального за історію ведення бази Gas Infrastructure Europe (c 2011 року).

Про корпоративне управління. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Про законопроекти. ЕП детально описала за які важливі фінансово-економічні законопроекти Верховна рада голосуватиме на тижні.

Про КОД. Укравтодор та компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум щодо співпраці в рамках реалізації Проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД).

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