Запаси газу в Європі знизилися до рекордного показника

Рівень заповнення підземних сховищ газу Європи в процентному обчисленні досяг мінімального за історію ведення бази Gas Infrastructure Europe (c 2011 року).

Про це повідомляє "Інтерфакс", передає enkorr.

За даними на ранок 27 травня, рівень запасів в ПСГ становив 35,82%, що нижче зафіксованого в 2018 році мінімуму на цю дату - 35,95%. Поточний рівень запасів газу в європейських підземних сховищах відстає від середнього показника за останні п'ять років на 14,43 процентних пунктыв.

Середній обсяг нетто-закачування в травні на третину відстає від середнього показника за останні п'ять років (256 млн куб. м/добу. проти 373 млн куб. м/добу.).

"При збереженні поточних темпів закачування до 20 жовтня (усередненої датою переходу європейських підземних сховищ від режиму закачування до відбору) рівень запасів природного газу зможе досягти 78%.

Цей показник може виявитися ще нижче через вплив планових ремонтів на газопроводах "Ямал-Європа" (з 6 по 10 липня) і "Північний потік" (з 13 по 23 липня) ", - повідомляє видання.