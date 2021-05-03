Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple і Tesla

Українські недержавні пенсійні фонди почали інвестувати кошти у цінні папери іноземних компаній, які допущені Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до обігу на території України.

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

"До портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу - Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів - Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM", - заявили в регуляторі.

"Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись - це позитивний результат для всіх.

Ми впевнені, що це тільки початок і надалі цей інструмент займе своє гідне місце в портфелях більшості українських інвесторів", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

До обігу на території України допущені 34 цінні папери іноземних емітентів. З переліком можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку Руслан Магомедов хоче організувати програму для надання можливості громадянам купити акції держкомпаній.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України.

Економічна правда