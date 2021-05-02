Глава НКЦПФР хоче реалізувати “народне" IPO для держкомпаній
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку Руслан Магомедов хоче організувати програму для надання можливості громадянам купити акції держкомпаній.
Про це він повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.
"Ми будемо намагатись організувати "народні" IPO для державних підприємств, які є власністю держави на 100%. Ми спробуємо невеликі пакети реалізувати за допомогою IPO та запропонувати широкому колу інвесторів" – заявив голова НКЦПФР.
За його словами, це допоможе залученню інвестицій одночасно і в державу і в бюджет.
"Народні IPO були у наших сусідніх країнах і це дало гарний результат в першу чергу для держави" – повідомив Магомедов.
Нагадаємо:
Руслан Магомедов має намір зробити ставку на розвиток енергобірж і клірингу у співпраці з ринком.
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив екс-радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.
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