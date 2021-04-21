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В Україні допустили до обігу казначейські облігації США

Середа, 21 квітня 2021, 09:00
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Мова йде про:

казначейські облігації уряду США/U.S. Treasury notes;

облігації SSB NO. 1 PLC;

акції інвестиційного біржового фонду іноземного емітента iShares Asia 50 ETF;

акції інвестиційного біржового фонду іноземного емітента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 34 цінних папери іноземних емітентів.

Економічна правда

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облігації США НКЦПФР

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