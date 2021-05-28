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Гривня різко зміцніла до євро

П'ятниця, 28 травня 2021, 19:01
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 31 травня на рівні 27,50 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,39 грн (на 28 травня – 33,57 гривні).

Нагадуємо:

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.

Економічна правда

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