Міністр агрополітики розповів, коли оприлюднять прізвища причетних до земельних махінацій

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що списки причетних до земельних махінацій оприлюднять за результатами незалежного міжнародного антикорупційного аудиту.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

"В режимі безоплатної приватизації за 20 років було виведено з державної в приватну власність більше 5 млн гектарів землі. Фактично, вкрали територію Словаччини на території України. При тому крали всі і найкращі землі. Чорнозем і т.п. А також забирали надра. Тобто є земельна ділянка в Полтаві – просто чорнозем.

Але за дивним збігом обставин на цій земельній ділянці в 100 га, знаходяться нафтогазові родовища. І дивним чином якийсь син чиновника з Держгеокадастру отримував із своєю родиною там по 2 гектари", - розповів міністр.

"Скажу відверто, в цих 5 млн гектарів величезна кількість виведено земель з надрами нашої держави. І їх треба буде повертати. Є кілька варіантів, як ми це будемо робити. В тому числі через санкційний механізм, який будемо застосовувати. Бо в цих справах замішана величезна кількість чиновників.

За результатами незалежного міжнародного антикорупційного аудиту, ми оприлюднимо відповідні списки власників земель та пов’язаних сіток осіб причетних до цих махінацій, схеми, по яких здійснювалось виведення земель з державної в приватну власність та відобразимо це на публічній карті порталу Національної інфрастуктури геопросторових даних", - додав він.

За його словами, правоохоронні органи проведуть відповідну аналітичну та процесуальну роботу "з метою подачі цих матеріалів РНБО на предмет загроз нацбезпеці щодо втрати значних масивів державних земель".

"І за результатами колегіального розгляду, РНБО прийматиме відповідні рішення. За яким принципом будуть формуватися списки махінаторів, чи будуть пороги вкраденого; до списків потраплять тільки власники награбованого чи також службовці, які сприяли махінаціям - питання уже правоохоронних органів", - сказав Лещенко.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

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Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру