Уряд збільшив кількість членів наглядової ради Експортно-кредитного агентства

На засіданні 26 травня Кабмін визначив кількість членів наглядової ради Експортно-кредитного агентства (ЕКА), відтепер вона складається з 7 осіб.

Про це йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Так, раніше статут ЕКА визначав кількісний склад наглядової ради як п’ять осіб. Водночас, законом кількісний склад не обмежується – рада лише має включати у себе понад 5 осіб.

Таким чином була потреба узгодження тексту статуту з законом "Про акціонерні товариства".

Крім збільшення складу наглядової ради уряд розширив перелік її компетенцій. Зокрема, вона зможе ухвалювати рішення щодо емісії цінних паперів, окрім акцій.

Нагадуємо:

Новий міністр економіки Олексій Любченко вважає, що міністерству необхідно активізувати корпоративну реформу та дати новий поштовх для роботи експортно-кредитного агентства, відновити ефективну роботу торгово-економічних місій.

Уряд 31 березня ухвалив постанову, якою збільшив статутний капітал "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА) до 2 мільярдів гривень шляхом докапіталізації його на 1,8 мільярда гривень.

Економічна правда