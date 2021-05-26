Українці вклали у банки-учасники Фонду гарантування 10 мільярдів у квітні 

У квітні 2021 року сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів зросла на 10,35 млрд грн, наразі Фондом гарантується 38,8% вкладів.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Наразі Фонд гарантує відшкодування вкладів сумою до 200 тисяч гривень, такими вкладами володіють 98% фізосіб. Їхня загальна сума становить 241,2 млрд грн, або 38,8% загальної суми вкладів.

Станом на 1 травня загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема ФОПів, у банках-учасниках Фонду становить 621,65 млрд грн. Із загальної суми вклади у національній валюті становлять 374,99 млрд грн, в іноземній валюті – 246,66 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,3%, а сума їх вкладів на 1 травня 2021 року склала 50,77 млрд грн (8,2% від загальної суми вкладів).

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізосіб хоче збільшити гарантовану суми відшкодування вдвічі – до 400 тисяч гривень, востаннє вона збільшувалася у 2012 році.

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Економічна правда