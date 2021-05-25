Держгеонадр позапланово перевірить окремі компанії після рішення Ради нацбезпеки

Державна служба геології та надр на виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля здійснить позапланові перевірки 144 компаній у сфері надрокористування, які отримали спецдозволи поза аукціоном.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

Служба перевірить дотриманням вимог законодавства про надра компаній у сфері надрокористування згідно переліку, до якого увійшли 144 компанії. Перевірки відбудуться на виконання доручення Шмигаля від 14 травня.

"Ми проведемо позапланові заходи державного геологічного контролю на об’єктах, спеціальні дозволи на які отримані поза аукціоном, та де не здійснюється видобуток.

Адже держава має забезпечувати дієвий контроль, посилювати боротьбу з незаконним видобутком, захищаючи національні інтереси", – пояснив Роман Опімах, очільник Держгеонадр.

Перевірять компанії, які поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами або не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після отримання ліцензії на видобування.

Також перевірять тих, хто не розпочав видобування протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів або протягом 10 років після отримання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Зазначається, що позапланово не перевірятимуть ті компанії, щодо яких планову перевірки відбудуться у ІІ–ІV кварталах 2021 року. Також не позапланового візиту не відбудеться у тих, чия дія ліцензій зупинена у зв’язку з виявленням порушень законодавства, та об’єкти надрокористування яких розташовані на території проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.

Держгеонадра відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.

19 березня за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вводяться санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Він також заявив, що в Україні проведуть аудит всіх дозволів на користування надрами країни, починаючи з 1994 року. Попередні перевірки показали, що більшість дозволів отримали компанії, контроль яких здійснюється через офшори.

25 березня Зеленський підписав указ №122/2021 щодо введення в дію рішення РНБО - прем'єру Денису Шмигалю рекомендовано доручити Держгеонадру провести позапланові перевірки компаній, які поза аукціоном отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин.

Економічна правда