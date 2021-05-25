Лещенко розповів, як громадам готуватися до запуску ринку землі

У Міністерстві агрополітики представили дорожню карту з 7 кроків для територіальних громад на час підготовки до відкриття ринку землі у липні цьогоріч.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко розповів

під час форуму "Україна 30.Земля", Урядовий портал.

Він зазначив, що з підписанням президентом ключового закону про земельну децентралізацію громади вже можуть починати працювати з землями у їхньому розпорядженні.

Так, першим завданням є провести повну інвентаризацію земель та сформувати базу даних про всі земельні ділянки на території громади.

Далі – замовити комплексний план просторового розвитку територій громад та поєднати таким чином містобудівну документацію й документацію з землеустрою, визначити функціональне призначення.

Третім кроком є проведенням зустрічей з потенційними інвесторами. "Вони мають мати у своєму арсеналі інформацію про своє географічне розташування, транспортну та іншу інфраструктуру, природні та людські ресурси. У цьому їм допомагатиме наш геопортал відкритих даних, який вже наповнюється всією необхідною інформацією", - додав Лещенко.

Важливо також виставити вільні землі в оренду на земельному аукціоні. Закон, що дасть можливість їх проводити, буде підписаний президентом до 28 травня, пояснив міністр агрополітики.

Закінчив "дорожню карту" для громад Лещенко етапом формування команди. За його словами, громади потребують відповідних департаментів із фахових людей з потрібними навичками та знаннями. А також – вмотивованих належною зарплатою.

"Без цих людей розраховувати на якісне прозоре управління земельними ресурсами буде дуже складно", – додав він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Верховна Рада на засіданні 18 травня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

Економічна правда