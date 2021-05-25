Банки уже видали "теплих кредитів" на 355 мільйонів

Минулого тижня банки видали ще 25 млн грн "теплих кредитів".

Про це повідомляє Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності.

Загалом зі старту програми у цьому році банки вже видали 355,2 млн грн "теплих кредитів".

"Минулого тижня ще 25 млн грн "теплих кредитів" видано банками усім охочим домогосподарствам, а саме: 21,6 млн грн - на енергоефективні заходи у приватних будинках; 3,3 млн грн - на встановлення твердопаливних котлів.

Нагадаємо:

Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.

У перший тиждень роботи програми "теплих кредитів" у цьому році нею скористались 797 сімей - вони отримали майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи.

За перший місяць роботи програми "теплих кредитів" у 2021 році 6 869 сімей отримали 273 млн грн кредитів.

Економічна правда