Мінекономіки хоче вдвічі збільшити держдопомогу аграріям у 2022 році

Міністерство економіки подало пропозиції до Бюджетної декларації на 2022 рік щодо державної допомоги агросектору обсягом близько 8,5 млрд грн.

Про це заступник міністра економіки Тарас Висоцький розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля", повідомляє Укрінформ.

На 2021 рік на держдопомогу аграріям уряд виділив 4,5 млрд грн, проте у Мінекономіки сподіваються, що обсяг зросте до близько 8,5 млрд грн у 2022 році.

"В чинному Бюджетному кодексі сказано, що аграрії мають право отримати до 1% аграрного ВВП. Як би це був 1%, то це було би близько 8,5 млрд грн <…> Ми подали пропозиції до Бюджетної декларації [на 2022 рік] і сподіваємося повернутися мінімум до 1%, щоб стати каталізатором і рухатися швидко", – пояснив посадовець.

Він підкреслив, що державна підтримка аграріїв спрямовується на чутливі сектори аграрної сфери, які в майбутньому можуть стати точками розвитку. Так, цьогорічні кошти спрямовують, зокрема, на доступне фінансування за кредитами "5-7-9%".

Другим блоком держдопомоги Висоцький назвав підтримку купівлі української сільгосптехніки та обладнання:

"Аграрії цю ініціативу підтримують, особливо в контексті розвитку зрошення. В нас є виробництво вітчизняного обладнання в цій сфері, і ми сподіваємося, що тут мультиплікатор буде ще кращим. І садівництво – це може бути до 20 робочих місць на гектар в сезон. Це знову ж таки суттєвий мультиплікаційний ефект для сільських територій і додана вартість".

Зокрема, увага відомства спрямована на сімейні фермерських господарства, які обробляють до 20 га землі. Завдання - трансформація особистих селянських господарств у юридичну форму, створення робочих місць та розвиток підприємництва.

Висоцький додав, що також є довгострокові проєкти у держпідтримці тваринництва, інвестиції у які покриваються протягом 7 – 12 років.

Нагадуємо:

Очільник Мінагрополітики Роман Лещенко назвав одними з основних завдань міністерства забезпечення доступної фінансової підтримки у відповідності до програми 5-7-9% та прийняття законодавства про агрострахування.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5104, який вносить зміни до Податкового кодексу та врегульовує питання агрострахування.