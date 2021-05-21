Android-версія додатку Clubhouse запрацювала в Україні

Android-версія додатку Clubhouse 21 травня запрацювала в Україні.

Про це повідомляє AIN.UA.

Зазначається, що журналісту видання вдалося знайти додаток в Google Play і встановити його на телефоні.

Скріншот: AIN.UA

"Через кілька годин після релізу в Google Play деякі користувачі почали скаржитись на те, що Clubhouse забанив їх аккаунти.

Річ у тім, що компанія обмежила доступ користувачів, які раніше знайшли спосіб, як встановити iOS-версію на Android. З такою ж проблемою зіткнулися ті, хто змінив пристрій Apple на Android - до одного аккаунта може бути прив'язаний один номер телефону", - йдеться у повідомленні.

Скачати додаток на Android можна за посиланням.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що соціальна мережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила тестову версію додатку для операційної системи Android.