Clubhouse запускає версію на Android

Соціальна мережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила тестову версію додатку для операційної системи Android, наразі вона доступна лише у США.

Про це повідомляє Reuters.

Платформа привернула чимало уваги та нових користувачів у лютому цьогоріч, зокрема після того, як до неї долучилися Ілон Маск та Марк Цукерберг. Відтоді додаток був доступний лише на iOS, а реєстрація відбувається за запрошенням.

Водночас, великі техкомпанії, такі як Facebook та Twitter, на хвилі популярності Clubhouse почали розробляти власні аналоги аудіокімнат.

Наразі кількість завантажень Clubhouse значно скоротилася: з 9,6 мільярда у лютому до 0,9 мільярда у квітні. Таке скорочення викликало питання "життєздатності" платформи: чи не був успіх пов’язаний переважно з карантинними обмеженнями та часом, який люди проводять удома.

У компанії сподіваються, що запуск версії на Android дозволить розширити ринок та залучити нових користувачів. У США користувачі Android отримали можливість завантажити додаток 9 травня. На інших ринках він з’явиться упродовж декількох днів або тижнів.

Нагадуємо:

Компанія Facebook анонсувала, що найближчими місяцями планує запустити сервіс Live Audio Rooms - аналог соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.

Соцмережа Clubhouse закрила новий раунд фінансування серії С - сума інвестиції не розголошується, проте оцінка компанії сягнула 4 млрд дол.

Twitter оголосив, що запустив бета-тестування на Android сервісу чатів у режимі реального часу Twitter Spaces - раніше ця функція була доступна лише для користувачів iOS.

Instagram оголосив про запуск нової функції - Live Rooms, яка дає можливість проводити прямі ефіри групою до 4 осіб.

Економічна правда