Clubhouse запускає версію на Android
Соціальна мережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила тестову версію додатку для операційної системи Android, наразі вона доступна лише у США.
Про це повідомляє Reuters.
Платформа привернула чимало уваги та нових користувачів у лютому цьогоріч, зокрема після того, як до неї долучилися Ілон Маск та Марк Цукерберг. Відтоді додаток був доступний лише на iOS, а реєстрація відбувається за запрошенням.
Водночас, великі техкомпанії, такі як Facebook та Twitter, на хвилі популярності Clubhouse почали розробляти власні аналоги аудіокімнат.
Наразі кількість завантажень Clubhouse значно скоротилася: з 9,6 мільярда у лютому до 0,9 мільярда у квітні. Таке скорочення викликало питання "життєздатності" платформи: чи не був успіх пов’язаний переважно з карантинними обмеженнями та часом, який люди проводять удома.
У компанії сподіваються, що запуск версії на Android дозволить розширити ринок та залучити нових користувачів. У США користувачі Android отримали можливість завантажити додаток 9 травня. На інших ринках він з’явиться упродовж декількох днів або тижнів.
Нагадуємо:
Компанія Facebook анонсувала, що найближчими місяцями планує запустити сервіс Live Audio Rooms - аналог соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.
Соцмережа Clubhouse закрила новий раунд фінансування серії С - сума інвестиції не розголошується, проте оцінка компанії сягнула 4 млрд дол.
Twitter оголосив, що запустив бета-тестування на Android сервісу чатів у режимі реального часу Twitter Spaces - раніше ця функція була доступна лише для користувачів iOS.
Instagram оголосив про запуск нової функції - Live Rooms, яка дає можливість проводити прямі ефіри групою до 4 осіб.
Економічна правда
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