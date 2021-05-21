Світовий банк проведе експертизу "пенсійних" законопроєктів в Україні

Світовий банк проведе експертизу законопроєктів, що стосуються змін у пенсійній сфері, а також допомагатиме Мінсоцполітики у впровадженні Єдиного соціального реєстру.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики за результатами зустрічі з місією Світового Банку.

Сторони обговорили питання фінансової стійкості пенсійної системи та максимальне охоплення людей пенсіями в умовах підвищення вимог до стажу. Крім того, йшлося про вдосконалення системи індексації пенсій та розрив у пенсіях жінок та чоловіків.

Мінсоцполітики та СБ домовилися щодо проведення Банком фахової експертизи розроблених законопроектів у пенсійній сфері. Також СБ допомагатиме у запровадженні Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, Єдиного соціального реєстру.

Зазначається, що фінустанова передасть Україні розроблену модель для прогнозування сценаріїв розвитку пенсійної системи на великих обсягах даних.

Крім того, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі висловив підтримку Україні у запровадженні другого рівня пенсійної системи.

Також були представлені результати прогнозу пенсійної системи за "статус-кво" сценарієм до 2045 року.

Так, якщо нічого не змінювати, рівень заміщення пенсіями заробітку (до 20% до 2045 року) падатиме, як і охопленням пенсійним забезпеченням людей пенсійного віку (до 70% до 2045 року). Це пов’язано переважно з недостатністю необхідного стажу.

Нагадуємо:

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи відправили на повторне перше читання – відповідне рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 квітня.

Цьогоріч уряд планує збільшити пенсії двічі – у липні та грудні, проте для зростання виплат у 2-3 рази необхідна пенсійна реформа, а саме – запровадження накопичувальної системи цьогоріч.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда