У першому кварталі держбанки отримали 3,2 мільярда прибутку

Сукупний прибуток державних банків за підсумками першого кварталу становив 3,2 млрд грн - усі банки держсектору були прибутковими.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що найбільш прибутковим серед банків державного сектору був Приватбанк - 2,4 млрд грн (21,8% прибутку всієї банківської системи).

"Важливо зазначити, що у першому кварталі поточного року відновилось зростання кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору.

У порівнянні з 01.01.2020 він зріс на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При цьому зростали кредитні портфелі як юридичних, так і фізичних осіб (на 3,0%, або на 4,9 млрд грн та 4,9%, або на 2,7 млрд грн відповідно)", - йдеться у повідомленні.

У Мнфіні додали, що також спостерігалось незначне скорочення обсягу коштів фізичних осіб: на 0,67%, або на 2,8 млрд грн на тлі зростання коштів юридичних осіб на 0,5%, або на 1,5 млрд грн відповідно.

Нагадаємо:

Протягом січня-березня 2021 року українські банки заробили 10,9 мільярдів гривень чистого прибутку – це вп’ятеро більше за результат останнього кварталу минулоріч.

Серед українських банків найвищі прибутки у першому кварталі 2021 року отримав державний ПриватБанк, найбільші збитки – Правекс-Банк.

Економічна правда