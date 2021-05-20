На "карантинні" виплати спрямовано вже 1,4 мільярда

Станом на 20 травня на виплати для підприємців та найманих осіб, чия діяльність була припинена внаслідок посилення карантинних обмежень, спрямовано вже 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Йдеться про виплати обсягом 8 тисяч гривень для ФОП та найманих працівників, які зазнали збитків від карантинних обмежень у "червоних" зонах. Фінансову допомогу могли також отримати ФОП-пенсіонери та ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ.

Нагадуємо:

Станом на 15 травня на виплати для підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантинних обмежень пішов 1 мільярд гривень.

ФОПи в регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави в розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія". Заявки приймаються до 18 травня включно.

Економічна правда